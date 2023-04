L’annonce de la maladie grave – Les mots pour le dire Espace Simone veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

L’annonce de la maladie grave – Les mots pour le dire Espace Simone veil, 10 mai 2023, Limoges. L’annonce de la maladie grave – Les mots pour le dire Mercredi 10 mai, 18h00 Espace Simone veil Entrée libre Une conférence du Professeur Stéphane Moreau

Entrée libre Espace Simone veil 2, rue de la providence limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T18:00:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00

2023-05-10T18:00:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00 Maladie grave conference ASP 87 clowns doux

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Espace Simone veil Adresse 2, rue de la providence limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Espace Simone veil Limoges

Espace Simone veil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

L’annonce de la maladie grave – Les mots pour le dire Espace Simone veil 2023-05-10 was last modified: by L’annonce de la maladie grave – Les mots pour le dire Espace Simone veil Espace Simone veil 10 mai 2023 Espace Simone Veil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne