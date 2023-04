Conférence grand public interactive. Les pesticides : que savons-nous réellement des risques pour notre santé ? Espace Simone-Veil, 27 avril 2023, Limoges.

Les pesticides sont au coeur de polémiques où les connaissances objectives et scientifiques, sont régulièrement déformées ou ignorées.

Souvent deux thèmes se confondent :

sont-ils dangereux pour l’environnement et la biodiversité ?

sont-ils dangereux pour l’Homme ?

En ce qui concerne les dangers pour l’Homme, il est possible d’apaiser et de clarifier les débats en se posant deux questions simples et liées l’une à l’autre : sommes-nous toutes et tous exposés aux pesticides ? Si exposition il y a, que savons-nous des risques pour notre santé ?

Conférenciers :

Le Professeur Franck Saint-Marcoux est responsable du département de toxicologie de l’UFR de Pharmacie de Limoges. Il est également responsable de l’Unité de Toxicologie Biologique et Médicolégale du CHU de Limoges et responsable du projet de chaire d’excellence Les Belles Racines : étude de l’effet d’une alimentation biologique chez la femme enceinte et son enfant (LBR) portée par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges.

Le Docteur Souleiman El Balkhi est responsable de l’Unité de Toxicologie Environnementale et de Santé au travail du CHU de Limoges.

Renseignements :

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges, Diane Daïan : 05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 42 36 89 »}, {« type »: « email », « value »: « scienticulture@unilim.fr »}] [{« link »: « mailto:scienticulture@unilim.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T19:00:00+02:00 – 2023-04-27T21:00:00+02:00

#pesticides #santé