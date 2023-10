« LA VÉRITABLE HISTOIRE DE SPIROU » Espace Simone Veil Limoges, 6 avril 2023, Limoges.

« LA VÉRITABLE HISTOIRE DE SPIROU » Jeudi 6 avril, 18h30 Espace Simone Veil Entrée libre et gratuite

Conférence par Gilles Ratier, spécialiste bande dessinée et rédacteur en chef du site BDzoom.com.

Spirou est non seulement un héros d’aventures tragi-comiques en bandes dessinées, adapté en dessins animés pour la télévision et en films pour le grand écran, mais c’est aussi le porte-drapeau de l’un des rares journaux de BD qui existent encore aujourd’hui. Crée en 1937 par la famille Dupuis, imprimeurs à Charleroi, ce petit groom marquera la Résistance en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va traverser pratiquement tout un siècle, en suivant l’évolution de la société, pour devenir, aujourd’hui, l’un des mythes les plus vivaces de toute la bande dessinée franco-belge.

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555458443 »}, {« type »: « email », « value »: « muriel.champeymont@limoges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T20:00:00+02:00

