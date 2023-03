Veillée-Rencontre Espace Simone veil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Veillée-Rencontre Espace Simone veil, 20 mars 2023, Limoges. Veillée-Rencontre Lundi 20 mars, 20h00 Espace Simone veil Animation proposée par le département de musiques traditionnelles.

Thème : Les collectes sur la tradition de vielle en Creuse : de la chasse au trésor à l’aventure humaine »

Illustrations musicales par Camille Desthiange Espace Simone veil 2, rue de la providence limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Espace Simone veil Adresse 2, rue de la providence limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Espace Simone veil Limoges

Espace Simone veil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Veillée-Rencontre Espace Simone veil 2023-03-20 was last modified: by Veillée-Rencontre Espace Simone veil Espace Simone veil 20 mars 2023 Espace Simone Veil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne