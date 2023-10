Cet évènement est passé Annulé | » À la reconquête de la mémoire » Espace Simone Veil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Annulé | » À la reconquête de la mémoire »

Jeudi 9 mars, 18h30
Espace Simone Veil
Entrée libre et gratuite

» À la reconquête de la mémoire »
Conférence de Christophe Gendre

Volontaire pour un service militaire long, Christophe Gendre est un jeune soldat, témoin de la guerre en Bosnie (1991-1995). Avec son ouvrage « Mémoire d'un Appelé en ex-Yougoslavie », il souhaite transmettre son histoire comme miroir des déchirements européens qui ont abouti à des indépendances acquises avec du sang et des larmes.

Espace Simone Veil
2 rue de la Providence 87000 Limoges

Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges

