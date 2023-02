Une mort moderne ! La conférence du Dr Storm Espace Simone veil, 2 mars 2023, Limoges.

Une mort moderne ! La conférence du Dr Storm Jeudi 2 mars, 20h00 Espace Simone veil

Ouvert à tous, gratuit, inscription obligatoire

L’Espace de Réflexion Éthique de Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges, vous invite à venir assister à un Théâtre éthique sur la fin de vie : Une mort moderne ! La conférence du Dr STORM mis en scène et interprété par Bruno Tuchszer d’après « La Mort Moderne » de Carl-Henning Wijkmark.

Synopsis

Missionné par le Ministère de la Santé, l’affable Docteur Storm nous met en garde : les coûts astronomiques engendrés par le vieillissement de la population menacent tout notre édifice social et notre sécurité matérielle chèrement acquise. Heureusement sa Commission sur la Phase Terminale de l’Etre humain a rendu ses conclusions et propose des solutions novatrices : offrir à tous une mort moderne, librement consentie et néanmoins obligatoire.

Le court roman de Carl Henning Wijkmark adapté à la scène par Grand Boucan fit scandale à sa parution dans la Suède égalitaire des années 70. Aujourd’hui, il apparait terriblement prophétique. Avec une réjouissante mauvaise foi, Une Mort Moderne offre une leçon de manipulation et de rhétorique et pose avec humour noir des questions brûlantes.

Ouvert à tous – Gratuit – Inscription obligatoire en cliquant ICI

– contact : erena.lim@chu-limoges.fr – Tél. 05 55 05 89 57

Plus d’infos

Espace Simone veil 2, rue de la providence limoges Limoges 87000 Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T19:00:00+00:00 – 2023-03-02T22:00:00+00:00