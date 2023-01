Conférence « Suicide forcé » Espace Simone veil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Conférence « Suicide forcé » Espace Simone veil, 22 février 2023, Limoges. Conférence « Suicide forcé » Mercredi 22 février, 14h00 Espace Simone veil Conférence organisée dans le cadre de la journée Européenne des victimes de violences conjugales ou/et intrafamiliales. Espace Simone veil 2, rue de la providence limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Inscription obligatoire par téléphone au 05.55.32.68.10 ou par mail contact@france-victimes87.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T14:00:00+01:00

2023-02-22T17:00:00+01:00 France victimes 87

