Conférence animée par le Pr Niki Christou, dans le cadre des conférences grand public de l’Université de Limoges.

Le cancer colorectal est toujours mortel malgré les avancées thérapeutiques et il représente le troisième cancer le plus fréquent dans le monde ainsi qu’en France !! L’âge médian au diagnostic est de 72 ans mais récemment il existe une augmentation impressionnante des cas chez les moins de 50 ans…

Le dépister à un stade précoce, microscopique, permet dans la majorité des cas de le guérir… mais malheureusement, il existe quand même des récidives… ainsi, découvrir un marqueur au sein d’une simple prise de sang ou biopsie liquide pourrait amener à déceler la maladie avant même qu’elle apparaisse par des symptômes ou au scanner… et par conséquent, il sera possible de la traiter efficacement… mais où en est la recherche sur ces biopsies liquides et bio marqueurs… ? allons-nous bientôt pouvoir l’intégrer aux soins courants ?

Cette conférence intéractive permettra de mettre de la lumière sur ce sujet qui va révolutionner le devenir des malades atteints de cancer colorectal… et bien d’autres cancers…

Conférence ouverte à tous.

Renseignements : 05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

Conférencière :

Chirurgien Digestif – Praticien Hospitalier – Professeur des Universités (PU-PH) au CHU de Limoges, Chercheure Associée au Laboratoire INSERM U1308 CAPTuR Université de Limoges, Responsable de la Chaire d’Excellence de Cancérologie ColoRectale (CECCR) de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges



