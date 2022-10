Astérix et Obélix au pays de la Cryptographie Espace Simone veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Conférence grand public interactive

Dans le cadre du cycle de conférences grand public interactives de l'Université de Limoges, Cristina Onete, Maître de Conférence en cybersécurité, animera une conférence intitulée « Astérix et Obélix au pays de la Cryptographie ». Dans le village d'Astérix et Obélix, il y a une grande fête ce soir. Malheureusement, seulement l'un d'eux pourra y assister, car l'autre montera la garde. Pour décider lequel, ils lancent chacun une pièce, en même temps. Si on a deux fois pile ou deux fois face, c'est Astérix qui sera présent à la fête, sinon Obélix. Mais pas de chance ! Avant de pouvoir lancer leurs pièces, Astérix est envoyé à la chasse, tandis qu'Obélix devra aménager les menhirs festifs. Ils n'ont que le temps de se dire qu'ils utiliseront leur cachette habituelle pour déposer leurs pièces. Obélix finit en premier son travail, lance la pièce, et la pose dans la cachette : face ! Comment Astérix peut-il s'assurer qu'il sera présent à la fête ? Avec la cryptographie nous pouvons garantir des choses relativement magiques. Par exemple, il devient possible d'échanger des messages en criant d'un bout à l'autre d'un stade, sans que personne ne nous comprenne. On peut assurer l'équité d'un échange tel que celui d'Astérix et Obélix. On sait comment résister à l'usurpation d'identité ou même comment garantir la sécurité des communications entre deux personnes. La cryptographie permet d'assurer la sécurité des transactions bancaires, ou au contraire, de trouver des moyens pour la casser. On peut anonymiser des données ou au contraire trouver des identités derrière des pseudonymes. Grâce à des « jeux », vous serez initié à la cryptographie et vous découvrirez au moins une petite partie de sa puissance et de son impact sur nos activités quotidiennes. Conférence ouverte à tous.

Entrée gratuite Conférencière :

Cristina Onete est Maître de Conférences et chercheuse à l’Institut XLIM de l’Université de Limoges. Elle est spécialiste de cybersécurité. Renseignements :

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges,

05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

