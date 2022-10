Les procès en image Espace Simone veil, 27 octobre 2022, Limoges.

Conférence de Pascal Plas, Directeur de l’Institut international de recherche sur la conflictualité, dans le cadre du cycle de conférences grand public interactives de l’Université de Limoges,

Dans le cadre du programme de recherche qu’il dirige sur les procès des attentats terroristes de 2015-2016 qui se déroulent à Paris, Pascal Plas s’interroge sur le filmage des procès, de Nuremberg à nos jours tant en ce qui concerne la justice pénale internationale que les justices nationales. Que nous disent ces images qualifiées « d’historiques » ? Quelle est leur place en tant qu’archives audiovisuelles de la justice dans les processus de réparation, de réconciliation et de construction des mémoires (individuelle et collective) ?

Des images de procès filmés tirées de la grande exposition prêtée par les Archives Nationales (Filmer les procès ; un enjeu social. De Nuremberg au génocide des Tutsis au Rwanda) et qui se tiendra à Limoges du 15 septembre au 15 novembre 2022 seront projetées et permettront des échanges interactifs avec le public.

Pascal Plas est enseignant-chercheur spécialisé en histoire du droit et science politique à l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l’Université de Limoges. Il développe au sein de l’Institut international de recherche sur la conflictualité dont il est directeur (IiRCO), un programme de recherche, en lien avec les juridictions pénales internationales, les ONG et différents organismes onusiens. Il travaille sur la répression des crimes de guerre, du génocide et des crimes contre l’humanité, notamment à partir des archives des tribunaux post-conflictuels (nationaux et internationaux). Dernièrement, le ministère de la Justice a fait appel à l’expertise de Pascal Plas pour faire une étude comparative sur les grands procès terroristes en cours (Charlie Hebdo…, Bataclan…, Nice…).

