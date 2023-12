STEPHAN EICHER THEATRE OLYMPIA Arcachon, 1 février 2024, Arcachon.

STEPHAN EICHER« ET VOILÀ ! CHAPITRE 2 »Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la technopop, de la musique de films aux concerts littéraires. Après « Ode » son nouvel album, il reprend la route et propose avec « Et Voilà ! » un spectacle inédit où s’invite la magie. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises.Cette tournée est soutenue par le Centre National de la Musique.DURÉE 1H15

Tarif : 41.50 – 53.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon