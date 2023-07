Aqui…el sonido Espace Simone Signoret Cenon, 17 mai 2024, Cenon.

Aqui…el sonido Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Espace Simone Signoret 10€/5€/3€ CCAS

Plongez dans cet espace de jeux et laissez-vous guider par cette expérience sensorielle où règne une atmosphère suspendue entre tension et relâchement. A la rencontre entre la danse contemporaine, le Tap Dance et la musique live, Aqui…el Sonido s’inspire de codifications rythmiques en lien avec notre environnement et livre un diaporama poétique aux images et sonorités contrastées. À travers les interactions des 3 personnages, un dialogue s’installe sous la forme d’une triangulaire. Aux rythmes croisés des vibrations sonores et corporelles nait cette alliance entre son et image. Cette pièce dévoile différents échelons d’expressivité entre variations minimalistes et maximalistes, comme pour expérimenter une multitude de façons de s’adapter et de créer dans un environnement où les conditionnements sont de mises.

Création collective : Soraya Bénac, Edwin Buger, Emily Regen

Distribution : Soraya Bénac (Danse-claquettes), Edwin Buger (pianiste,accordéoniste) , Emily Regen (Danse contemporaine)

Chorégraphie : Soraya Bénac et Emily Regen

Conception musical et sonore, arrangements : Edwin Buger

Dans le cadre des cités éducatives, des actions de médiation sont développées pour 4 classes de CM1 en lien avec ce projet dans les écoles, comprenant une représentation scolaire.

Un parcours est mené toute l’année avec une classe de l’école Jean Jaurès

Objectifs des ateliers ContempoTap : – Mettre en lumière la musicalité et rythmicité du corps, du geste et du mouvement – Faire ressortir l’interconnexion entre la danse percussive et la danse contemporaine – Développer une forme de communication artistique à la fois collective et individuelle – Donner des outils d’expression en lien avec la confiance en soi et l’écoute individuelle et collective

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret [{« type »: « email », « value »: « reservation.signoret@ville-cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}, {« type »: « link », « value »: « https://jereserve.maplace.fr/reservation.php?menu=evenement&societe=Espace+Simone+Signoret&filtre_lieu=ESPACE+SIMONE+SIGNORET&filtre_date=2024-05-17+20%3A30%3A00&filtre_spectacle=AQUI%85EL+SONIDO »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Edwin Buger