LA LUMIÈRE DES LUCIOLES Jeudi 4 avril 2024, 19h00 Espace Simone Signoret 10€/5€/3€CCAS

Appelées parfois « lumière des pauvres » ou « lumière du berger », les lucioles apportent le bonheur à celles et ceux qui les voient dans la nuit. Mais elles sont, comme de nombreuses espèces animales et végétales, sur le point de disparaître en raison de la pollution lumineuse des villes et de la pollution des eaux. Elles étaient pourtant une étrangeté nocturne fascinante et une expérience d’immersion nous reliant à l’aube de l’humanité par une même émotion.

Le temps d’un concert, Adrien Demont recrée en direct sur sa table à dessin la magie de ces apparitions nocturnes, entraîné par les atmosphères insufflées par Takuma Shindo et ses subtiles mélodies. Un moment en suspens nous faisant oublier la frénésie de nos modes de vie actuels, et nous rappelant la fragilité et la nature éphémère de la vie.

Takuma Shindo (musique) et Adrien Demont (dessin) collaborent depuis 2011 sur de nouvelles formes de concerts dessinés, permettant à tous types de publics d’assister en direct à la création d’une suite d’images narratives, réalisées par le dessinateur, au sein d’un moment intime plongeant le spectateur dans la magie de leurs apparitions.

Spectacle en lien avec l’exposition de l’OCAC et Faites des bulles

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

