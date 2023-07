Le bibliothécaire Espace Simone Signoret Cenon, 29 mars 2024, Cenon.

Le bibliothécaire Vendredi 29 mars 2024, 19h00 Espace Simone Signoret 10€/5€

À première vue, Paul-Émile Dumoulin est un bibliothécaire tout à fait comme les autres. Il est sérieux, fier et soucieux de l’ordre : ses rayons sont impeccables et chaque livre est à sa place. Le hic, c’est que dès qu’il met le nez dans un livre, la réalité disparaît et laisse place aux univers un peu fous découverts au fil de ses lectures. Au gré des aventures qu’il découvre, le sage bibliothécaire se transforme. Il incarne soudainement d’étranges personnages loufoques, enchaînant acrobaties, équilibres, jonglerie, break dance et beat box. Jusqu’où la lecture le mènera-t-il ?

Ce spectacle entremêle le jeu clownesque, le théâtre physique et le cirque. Il convie le jeune public à découvrir la passion de la lecture et la puissance de l’imaginaire, celle qui emporte le lecteur dans un pays lointain, une aventure, une histoire d’amour ou de suspens.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Sylvain Guitz