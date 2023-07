Warren Espace Simone Signoret Cenon, 22 mars 2024, Cenon.

Warren Vendredi 22 mars 2024, 19h00 Espace Simone Signoret 10€/5€

Au commencement était l’hypothèse du commencement. Quatre chercheurs s’interrogent autour d’une table où tout commence, justement. Et en regardant à la loupe, on atterrit dans le petit village de Saint Chamassy. C’est là que se déroule l’histoire, car c’est une histoire de famille, celle de Warren et celle des humains. De l’apparition à la disparition, on y parle de vie et de mort, et de tout ce qui se trame entre ces deux événements-là. La science se penche sur la question, s’y cogne un peu le front et en rigole entre deux théories. L’histoire de la famille, on ne va pas en faire tout un cosmos ? Peut-être que si.

Création suggérée par : Laurent Eyllier (Cie Moi Non Plus)

Jeu, écriture et mise en scène : Flore Audebeau, Marion Gardie, Laurent Eyllier, Julien Pluchard

Aide à l’écriture : Jérôme Batteux

Création lumière : Jean-Philippe Villaret

Regard bienveillant : Claire Rosolin

Avec le soutien de l’OARA, Mairie de Bordeaux, Agence Culturelle de la Dordogne,

Cie Florence Lavaud, l’IDDAC, Mairie de Lormont, la Boite à Jouer, Théâtre de la Licorne, Théâtre de Cuisine, Centre Culturel d’Eymet.

Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne

Dans le cadre des cités éducatives, des actions de médiation sont développées en lien avec ce projet dans les écoles, comprenant une représentation scolaire.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

