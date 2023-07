APOCALIPSYNC Espace Simone Signoret Cenon, 15 mars 2024, Cenon.

APOCALIPSYNC Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Espace Simone Signoret 15€/18€/5€ carte jeune /3€ CCAS

Seul en scène, le prodige argentin Luciano Rosso, clown et acrobate, sportif et danseur, défigure sa plastique de top model. Il fait de son visage, bouche et yeux, une matière caoutchouteuse et magique au rythme des standards de Mariah Carey comme de Mozart, et des voix de la Telenovela. Face et corps élastiques, il assure une sidérante synchronisation labiale, dite « lipsync », avec tous les chants, les cris, les mots ou les bruits du monde. Il dresse une grinçante galerie de gueules cassées par les confinements successifs. Il singe les shootés au tout numérique et à l’hyperconnexion. Luciano Rosso, athlète au faciès survitaminé, star d’Internet affichant des millions de vues sur YouTube, retrouve les planches et le public pour brocarder une désopilante société contemporaine, et avec elle ses jubilatoires travers, ses paniques joyeuses, son imminente et irrésistible chute.

Un spectacle de LUCIANO ROSSO et MARIA SACCONE

Mise en scène : LUCIANO ROSSO, MARIA SACCONE et HERMES GAIDO

Interprétation : LUCIANO ROSSO

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

