Concert-tôt duo piano / voix Espace Simone Signoret Cenon, 7 mars 2024, Cenon.

Concert-tôt duo piano / voix Jeudi 7 mars 2024, 14h15 Espace Simone Signoret 10€ / 5€ si carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T14:15:00+01:00 – 2024-03-07T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T14:15:00+01:00 – 2024-03-07T15:30:00+01:00

Avec Andoni Etcharren (basse) et Qiaochu Li (piano)

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 http://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php [{« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Parking gratuit sur le site de l’Hôtel de Ville / En tramway : la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon / En vélo : Bornes VCUB station Gare de Cenon