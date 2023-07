Qui a cru Kenneth Arnold Espace Simone Signoret Cenon, 9 février 2024, Cenon.

Qui a cru Kenneth Arnold Vendredi 9 février 2024, 20h00 Espace Simone Signoret 10€/5€

En 1947, au Mont Rainier, Kenneth Arnold observe des demi-cercles volant à grande vitesse dans le ciel des Rocheuses. Son témoignage fait le tour des États-Unis. Les journalistes nomment ces objets « flying saucers » (soucoupes volantes) provoquant par la suite de nombreuses observations à travers le monde, qui seront interprétées comme des preuves de vie et de visite extraterrestres. En 1977, un chercheur du CNES crée en France le GEIPAN (Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés), organisme officiel qui analyse et archive ces phénomènes dans le but d’en donner des explications rationnelles.

À partir de témoignages, récits et vidéo, le collectif OS’O sème le doute dans les esprits pour questionner ce qui fait croyance, science, délire conspirationniste ou rêve d’un ailleurs vivable. Scientifiques ou témoins convaincus, chacun mérite d’être entendu. Mais n’abordent-ils pas simplement la question de notre solitude au sein de l’univers infini et silencieux ?

Dans le cadre des itinéraires culturels, des ateliers théâtre et oralité sont menés auprès de toutes les classes de 3ème du collège Jean Zay. Deux représentations scolaires : les jeudi 8 et vendredi 9 février sont proposées aux élèves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:15:00+01:00

