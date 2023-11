Clôture de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Clôture de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Espace Simone Signoret Cenon, 30 novembre 2023, Cenon. Clôture de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Jeudi 30 novembre, 18h00 Espace Simone Signoret Gratuit / sur inscription 18 h 00 : accueil et pot de clôture offert par la ville de Cenon Retour en images sur cette édition réalisé par O² radio qui accompagnera tous les partenaires pendant la Quinzaine 18 h 30 : la ville de Cenon et le Centre social la Colline proposent un événement théâtre co-construit avec un groupe d’habitants dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égalité des femmes. Pendant plusieurs semaines, la comédienne Loubna Edno-Boufar initiera les participants à l’art théâtral et les accompagnera à créer une pièce dans l’esprit du théâtre-forum autour de ce sujet. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité

