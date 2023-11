« Pablito de los andes » Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde « Pablito de los andes » Espace Simone Signoret Cenon, 27 novembre 2023, Cenon. « Pablito de los andes » Lundi 27 novembre, 18h00 Espace Simone Signoret tout public Conte musical dans le cadre des « Bons baisers du Chili » avec 2 classes de l’école élémentaire des Cavailles. Cette création raconte l’histoire des peuples originaires d’Amérique du Sud, avec des textes signés Pablo Neruda. La chorégraphie est signée Azza Sawah et les lectures théâtralisées Wahid Chakib. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité

