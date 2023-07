Trop près du mur Espace Simone Signoret Cenon, 23 novembre 2023, Cenon.

Trop près du mur Jeudi 23 novembre, 20h30 Espace Simone Signoret : 18€ / 15€ / 5€ carte jeune

Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. L’homme social face au clown sans filtre. Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver

Coproduit par : La DRAC Nouvelle Aquitaine / L’OARA / L’IDDAC / La Mairie de Bordeaux / Les Fabriques RéUniEs / CNAR Sur Le Pont – La Rochelle / Le Liburnia – Libourne / Graines de Rue – Bessines sur Gartempes / Lacaze aux Sottises – Salies de Bearn / L’Onyx – Scène Conventionnée Saint Herblain / Service Culturel – Le Mans / Maison Folie Moulins – Lille / L’Arrêt Création – Fléchin / Le Prato – Pole National Cirque Lille. Avec le soutien de : Centre Culturel de Sarlat / L’Entrepôt – Le Haillan / La Palène – Rouillac / La Centrifugeuse – Pau / ARTO – Ramonville / Musicalarue – Luxey Production : Art en production Distribution : De et Avec : Emmanuel Gil Regard extérieur : Marek Kastelnik Aide précieuse : Gina Vila Bruch & Agnès Tihov Création musicale : Marek Kastelnik Accessoires : Benjamin Porcedda & Marco Simon Création technique : Rémi Dubot Régie technique : Ludovic Pédoussaud Production, diffusion : Amélie Godet

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

