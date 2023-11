AÏE AÏE AÏE Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde AÏE AÏE AÏE Espace Simone Signoret Cenon, 20 novembre 2023, Cenon. AÏE AÏE AÏE Lundi 20 novembre, 14h30 Espace Simone Signoret Séance scolaire Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes vont faire valser leurs notes pour danser sur les idées préconçues. Entre théâtre et chansons, un duo féminin aussi touchant que déluré.

Organisé par le collège Jean Jaurès et la ville d’Artigues-près-Bordeaux, en partenariat avec la compagnie des Betty Blues. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T14:30:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

2023-11-20T14:30:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Espace Simone Signoret Adresse 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Espace Simone Signoret Cenon latitude longitude 44.857614;-0.529982

Espace Simone Signoret Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/