« Aïe, Aïe, Aïe » des Betty Blues Lundi 20 novembre, 14h30 Espace Simone Signoret Gratuit

Un duo féminin, aussi touchant que déluré qui nous plonge dans une atmosphère caustique et pétillante. Entre théâtre et chansons… Entre Féminisme et romantisme… Entre Élégance et bouffonnerie… Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes vont faire valser leurs notes pour danser sur les idées préconçues. De conversations lyriques en injonctions poétiques, elles partent sur le front de la féminité. De badinages en enfantillages, elles jouent et jouissent de leur sensualité. De perfection en monstruosité, elles s’extirpent des luttes infernales. De romantisme déçu en utopie amoureuse, elles ouvrent les voies de l’imaginaire…

Piano, accordéon, chant : Alice Amanieu Chant, guitares : Marie Gambaro

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T14:30:00+01:00 – 2023-11-20T17:00:00+01:00

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité.