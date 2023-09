Quinzaine de l’Egalité et de la Diversité Espace Simone Signoret Cenon, 10 novembre 2023, Cenon.

Quinzaine de l’Egalité et de la Diversité 10 – 26 novembre Espace Simone Signoret tout public / gratuit

Programme

Du 10 au 26 novembre, Centre socio-culturel La Colline

« Départ: l’art, destination: l’égalité »

Ateliers et restitution sous forme d’exposition sous le prisme du chant ou de la danse libre ainsi que de la création artistique. 15 à 20 personnes de l’atelier d’apprentissage de la langue française du centre Social et Culturel La Colline vont parler et pratiquer l’égalité au travers du prisme artistique.

2 au 16 novembre

Ateliers pour les personnes fréquentant les ateliers d’apprentissage de la langue française

16 novembre, de 16h30 à 18h30

Exposition de restitution du travail

Du 10 au 27 novembre

Les ondes de l’Egalité

Couverture médiatique de la Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité: réalisation d’émissions, de reportages et d’interviews d’acteurs de la lutte contre les discriminations mais aussi des témoignages, des podcasts ainsi qu’une sensibilisation auprès des jeunes de la rive droite.

15 novembre

14h30, Espace Simone Signoret

Sêctacle « Martyr »

« Martyr » illustre le dialogue impossible entre une jeunesse en quête de sens, d’avenir, et des institutions d’un autre temps, assises sur leurs certitudes. Spectacle tout public, et particulièrement destiné au public adolescent, il déplie avec sensibilité et humour, des thèmes chers à l’adolescence : le corps qui change, la naissance du désir, le besoin de spiritualité.

15h, Rocher de Palmer

Sieste musicale « Talents haïtiens »

16 novembre, 15h, Ludo-médiathèque

Lecture théâtralisée, avec les jeunes du lycée La Morlette

Darline Gilles, autrice, réalisatrice et comédienne haïtienne, a confié son dernier ouvrage Les Dépravées Anonymes sur le thème de la réappropriation du corps de la femme, par la femme pour travailler la lecture théâtralisée avec une classe du lycée la Morlette. Dans cette pièce de théâtre dystopique, les femmes n’ont aucun droit et surtout pas celui d’être maître de leur corps, et encore moins le droit de prendre du plaisir sous peine d’être déclarées « dépravées ». Et si les femmes reprenaient le pouvoir ?

En présence de l’auteure

17 novembre,16h, centre social la Colline

Prisme artistique

Pratique de l’Egalité lors d’un prisme artistique, menée par le groupe de l’atelier d’apprentissage de la langue française de La Colline

Du 20 au 25 novembre, espace Signoret

Exposition du » Dictionaire non-amoureux «

Le CIDFF a souhaité prendre le contre-pied du terme amoureux pour créer un dictionnaire de mots ou un lexique regroupant les mots que les femmes victimes de violences connaissent bien ; la volonté étant de souligner l’incompatibilité entre la dimension amoureuse et la violence.

25 novembre, 19h30, espace Signoret

Spectacle « Une femme peut en cacher une autre »

Rens: Tout public

Interprété par l’Artiste Marie Clerquin

« Une femme peut en cacher une autre » est un spectacle en chansons engagé ou l’artiste, seule sur scène, retrace la descente d’une jeune femme insouciante dans l’enfer du harcèlement conjugal : mensonges, dénigrement de soi, isolement, violences…toute la palette de ce que vivent quotidiennement les victimes de ce fléau et qui a pour but de leur donner la force de réagir. Représentation tout en émotion qui aborde des sujets souvent tabous tel que l’emprise.

Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/cabanedumonde/siestes.musicales/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T12:00:00+01:00 – 2023-11-10T17:00:00+01:00

2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00