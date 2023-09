Concert tôt…Récital accordéon Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Concert tôt…Récital accordéon Espace Simone Signoret Cenon, 19 octobre 2023, Cenon. Concert tôt…Récital accordéon Jeudi 19 octobre, 14h15 Espace Simone Signoret 10€ Des airs de Bach (Passacaille en do mineur, Fugue en si mineur du 1er Clavier Bien Tempéré), des extraits de Ligeti (Musica Ricercata), de Moussorgski (Tableaux d’une exposition) et de Julien Beautemps, lui-même, (Mechanics) au menu de ce concert tôt… dédié à l’accordéon Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:15:00+02:00 – 2023-10-19T15:30:00+02:00

2023-10-19T14:15:00+02:00 – 2023-10-19T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Espace Simone Signoret Adresse 1 Avenue Carnot cenon Ville Cenon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Espace Simone Signoret Cenon latitude longitude 44.857687;-0.530989

Espace Simone Signoret Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/