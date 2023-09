Tournoi E-Sport : Super Smash Bross Ultimate – season 2 Espace Simone Signoret Cenon, 15 octobre 2023, Cenon.

Tournoi E-Sport : Super Smash Bross Ultimate – season 2 Dimanche 15 octobre, 10h00 Espace Simone Signoret Entrée et inscription gratuite

Qui pour succéder à Spectral ?

Les e-sporteur.trice.s de toute la région sont attendu.e.s pour se mesurer à nouveau dans cette compétition Smash Bross accessible pour toutes et tous à l’espace Simone Signoret. Une seule règle : rester dans le game jusqu’à la fin !

Cette nouvelle édition e-sportive sur Switch fait suite à un premier opus réussi en octobre 2022 qui a vu la victoire de Nathan Spectral et l’entrée de la ville de Cenon dans l’e-sport grâce à son partenaire associatif Axis.

Comme l’année précédente, l’évènement sera retransmis en direct live sur la plateforme Twitch, amateur.es ou gamers.euses confirmé.e.s pourront s’inscrire dès fin août, suivez bien l’actualité de la ville de Cenon et de l’Espace Simone Signoret !

Evènement participatif, les joureur.e.s pourront venir avec leurs supporter.trice.s pour ambiancer Simone.

Les trois premiers encore en lice à l’issue du tournoi seront récompensés en cadeaux et bons d’achats, et confirmeront ou créeront leur notoriété d’e-sporteur.trice sur ce jeu populaire.

Petite restauration sur place disponible, et dans l’attente, un seul mot d’ordre : Entrainez-vous ! »

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 http://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php [{« type »: « email », « value »: « axis.revolution.asso@gmail.com »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Parking gratuit sur le site de l’Hôtel de Ville / En tramway : la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon / En vélo : Bornes VCUB station Gare de Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T21:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T21:00:00+02:00