Concert caritatif Espace Simone Signoret Cenon, 1 octobre 2023, Cenon.

Concert caritatif Dimanche 1 octobre, 15h30 Espace Simone Signoret 14€; gratuit jusqu’à 10 ans

Pour les amateurs de chansons françaises, Louis Baudel, qui a partagé la scène avec les plus grands noms dont Serge Reggiani ou encore Francis Cabrel, revisite les plus beaux morceaux du répertoire français allant de Charles Aznavour à Claude Nougaro en passant par Jacques Brel et bien d’autres artistes.

Les recettes seront versées au profit de l’Association et permettront de financer de nouvelles actions en faveur des personnes âgées isolées.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

