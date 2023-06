Mike et Riké de Sinsémilia Espace Simone Signoret Cenon, 29 septembre 2023, Cenon.

Mike et Riké de Sinsémilia Vendredi 29 septembre, 20h30 Espace Simone Signoret 21€ tarif plein / 18€ tarif réduit / 5€ carte jeune

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.

Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

