Pablo Mira – Passé Simple Espace Simone Signoret Cenon, 14 septembre 2023, Cenon.

Pablo Mira – Passé Simple Jeudi 14 septembre, 20h00 Espace Simone Signoret 25€ tarif plein / 21€ tarif réduit / 5€ carte jeune

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac.

L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années.

Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance !

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T20:00:00+02:00 – 2023-09-14T21:20:00+02:00

