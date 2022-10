Stage d’impro Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Stage d’impro Espace Simone Signoret, 17 avril 2023, Cenon. Stage d’impro 17 – 21 avril 2023 Espace Simone Signoret

stage gratuit sur inscription

Stage d’impro animé par la Cie Enunseulmot à partir de 12 ans Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. Incarner des personnages, créer ensemble des histoires, plonger dans l’imaginaire, et oser jouer pour un public!

C’est l’invitation que lance la Cie Enunseulmot avec ce stage animé par les quatre comédien.nes de la compagnie.

Informations pratiques :

Du 17 au 21 avril 2023

Ados à partir de 12 ans

Effectif 12 stagiaires

5 après-midis de 14h à 17h et une restitution en première partie du spectacle Ciné Impro le 21 avril avec la Cie Enunseulmot.

