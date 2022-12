Festival de théâtre « L’autre Rive » Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Festival de théâtre « L’autre Rive » Espace Simone Signoret, 24 mars 2023, Cenon. Festival de théâtre « L’autre Rive » 24 – 28 mars 2023 Espace Simone Signoret

De 6€ à 12€

6 compagnies de théâtre de Bordeaux et d’ailleurs montent sur les planches de l’espace Simone Signoret à l’occasion du 8ème Festival de théâtre « l’Autre Rive » organisé par le centre culturel Palmer. handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel pi;hi;mi;vi Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine En voiture : Parking gratuit sur le site de l’Hôtel de Ville / En tramway : la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon / En vélo : Bornes VCUB station Gare de Cenon [{« link »: « https://cie-des-demain.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://www.cielavoliere.fr/agenda »}, {« link »: « http://latelierdessonges.wifeo.com/tournees.php »}, {« link »: « https://www.facebook.com/JusqualaubeCie »}, {« link »: « https://www.facebook.com/theatreduvidepoches/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100030320902259 »}]

0547305043 http://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. Les compagnies Dès demain; La Volière; L’envers du Monde; L’atelier des Songes; Jusqu’à l’aube; Théâtre du Vide poche, investissent la scène de l’Espace Simone Siognoret à l’occasion de la 8ème édition du Festival de théâtre l’Autre Rive en proposanr 6 spectacles de théâtre d’objets à destination du jeune public. Programme des spectales à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T19:00:00+01:00

2023-03-28T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Espace Simone Signoret Adresse 1 avenue Carnot 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Espace Simone Signoret Cenon Departement Gironde

Espace Simone Signoret Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Festival de théâtre « L’autre Rive » Espace Simone Signoret 2023-03-24 was last modified: by Festival de théâtre « L’autre Rive » Espace Simone Signoret Espace Simone Signoret 24 mars 2023 Cenon Espace Simone Signoret Cenon

Cenon Gironde