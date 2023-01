Projet de Zone à Faibles Émissions (Cenon) Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Projet de Zone à Faibles Émissions (Cenon) Espace Simone Signoret, 28 février 2023, Cenon. Projet de Zone à Faibles Émissions (Cenon) Mardi 28 février, 18h30 Espace Simone Signoret

Entrée gratuite.

Réunion publique d’information organisée par Bordeaux Métropole sur le dispositif de Zone à faibles émissions qui concernera l’intra-rocade et devrait voir le jour au plus tard en janvier 2025. Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/projet-de-zone-faibles-emissions-zfe »}] Quels véhicules seront concernés ? quels horaires ? Les modalités qui restent à définir, questionnent et inquiètent les automobilistes.

Mme Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé et l’équipe projet assureront la présentation et répondront aux questions des habitants. Vous pouvez également vous exprimer en ligne, sur la page dédiée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T18:30:00+01:00

2023-02-28T20:30:00+01:00

