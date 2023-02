Réunion publique sur les ZFE Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

La Ville de Cenon organise en partenariat avec Bordeaux Métropole une réunion publique sur les zones à faibles émissions (ZFE). Présentation du dispositif, et temps d'échanges sont au programme. Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Dispositif de lutte contre la pollution de l'air dans les zones urbaines rendu obligatoire par la loi (au moins 1 ZFE doit être déployée par Bordeaux Métropole avant le 1/01/25), les Zones à faibles émissions (ZFE) permettent de mettre en place des restrictions sur la circulation des véhicules selon leur ancienneté et leur type de motorisation.

La réunion publique du 28/02 est axée autour de plusieurs temps :

La réunion publique du 28/02 est axée autour de plusieurs temps : Une présentation de ce qu’est une ZFE et pourquoi elle est mise en place ?

Une présentation du projet de ZFE à Bordeaux Métropole + les conséquences de cette mise en place

Un temps d’échange sous forme de questions- réponses.

