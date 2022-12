Jokers Espace Simone Signoret, 11 janvier 2023, Cenon.

Jokers Mercredi 11 janvier 2023, 20h00 Espace Simone Signoret

entrée libre

Concert autour du blues de sortie de résidence à découvrir à l’espace Simone Signoret.

Aujourd’hui, la formation délivre une approche originale du blues et des musiques qui s’en sont inspirées en proposant un répertoire de compositions, de titres en français et un choix de standards librement adaptés.

Marc Chayé : harmonica/chant

Yann Ravet : guitare

Denis Frémond : basse/chant

Thierry Oudin : batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T20:00:00+01:00

2023-01-11T21:30:00+01:00

