Spectacle « Jean s'occupe de tout » Jeudi 5 janvier 2023, 20h00 Espace Simone Signoret

Gratuit / tout public

L’espace Simone Signoret vous donne rendez-vous pour découvrir « Jean s’occupe de tout », un spectacle gratuit de Christian Sébille. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Jean est employé en tant qu’agent d’entretien. C’est l’intitulé sur ses feuilles de paies. Sa salle de spectacle il la connaît par cœur. Il nettoie, repasse, répare, balaye, aspire… Il aime son métier Jean. Il en est fier ! Il aime la scène mais uniquement dans sa fonction d’homme de l’ombre, aux petits soins, pour que les artistes jouissent d’un bel écrin. Pour qu’ils puissent dire le monde, raconter l’humain, dénoncer l’injustice et parler d’amour ! Les mots c’est pas son truc à JEAN. C’est un taiseux. Un besogneux. Plongé dans sa solitude lorsque les lumières s ’éteignent et que le public est parti, il s’invente un monde fantasmé loin du tumulte de la vie. Il trouve, dans son petit univers rempli de poésie, l’humanité qui lui manque hors les murs. Et puis il y a Sabine, celle qu’il a croisé au hasard d’un coin de rue…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T20:00:00+01:00

2023-01-05T21:30:00+01:00

