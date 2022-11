Une femme peut en cacher une autre Espace Simone Signoret, 25 novembre 2022, Cenon.

Une femme peut en cacher une autre Vendredi 25 novembre, 19h30 Espace Simone Signoret

entrée libre et gratuite

Spectacle de Marie Clerquin programmé dans le cadre de la « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes »

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs.

Inspirée de faits réels dont les témoins sont nos voisins, nos amis, nos familles, nous, vous, cette histoire a pour but de sensibiliser. A travers le chant et la comédie nous traitons un douloureux phénomène de société trop souvent tu et nié dont les femmes, mais aussi les hommes parfois sont victimes.

Par quels mécanismes s’installe la relation d’emprise ? Quels sont les signes qui précédent les premières violences conjugales ? Par quel travail d’affranchissement peut-on se sauver de cet engrenage ?

C’est avec sensibilité et finesse que Marie Clerquin, dans son nouveau spectacle, aborde ce sujet délicat qui ne peut rester tabou, banalisé et cantonné à la fatalité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:30:00+01:00

2022-11-25T20:30:00+01:00