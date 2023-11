LE CABARET DES IMPROVISATEURS / LA LINA Espace Simone de Beauvoir Treillières Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Treillières LE CABARET DES IMPROVISATEURS / LA LINA Espace Simone de Beauvoir Treillières, 20 janvier 2024, Treillières. Treillières,Loire-Atlantique Une soirée d’improvisation !.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An evening of improv! Una velada de improvisación Ein Abend voller Improvisationen! Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Espace Simone de Beauvoir Adresse Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Ville Treillières Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Simone de Beauvoir Treillières latitude longitude 47.32673;-1.62151

Espace Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/