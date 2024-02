OvaliE – Exposition photo par Femmes Solidaires et Emulsion Espace Simone de Beauvoir Nantes, vendredi 29 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-29 13:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

L’Espace Simone de Beauvoir, dans le cadre de son cycle « Les femmes et le sport », accueille ce mois de mars l’exposition de photographies « OvaliE ». Ancienne joueuse de l’équipe de France de rugby, Sandrine Cheyffaud, conseillère technique sportive en rugby à 15, initie à ce sport un groupe mixte d’élèves ingénieurs et ingénieures de l’école des Mines de Nantes. La photographe Corinne Provost a saisi ces moments d’apprentissage commun filles / garçons, et cette exposition ouvre le débat et des échanges sur le thème Femmes et sports, et sur la mixité dans les pratiques sportives et dans tous les enseignements. Les stéréotypes et clichés sur le sport, les pratiques sportives, le genre, sont ici mis en question, tant par le jeu sportif dans la mixité que par l’enseignement du rugby par une spécialiste. Ces photos valorisent la compétence pédagogique de la conseillère technique. Elles interpellent aussi sur les représentations quant aux attributs dits masculins/ féminins et font la démonstration d’une pratique ludique et iconoclaste d’un rugby joyeux entre filles et garçons, portée par une volonté scolaire. En 20 photos tirages argentiques NB 40 X 50, les photos relatent des scènes d’échauffements, d’explications, de jeux techniques variés, de situations d’affrontements et stratégiques, de match arbitré. Et d’amusement collectif. Autrice : Corinne Provost Exposition du 5 mars au 1er avril 2024, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518