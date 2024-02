Vernissage de l’exposition OvaliE de Femmes Solidaires et Emulsion Espace Simone de Beauvoir Nantes, mercredi 6 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-06 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

L’Espace Simone de Beauvoir, dans le cadre de son cycle « Les femmes et le sport », accueille l’exposition de photographies « OvaliE ». L’exposition sera visible du 5 mars au 1er avril 2024, du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30. Ancienne joueuse de l’équipe de France de rugby, Sandrine Cheyffaud, conseillère technique sportive en rugby à 15, initie à ce sport un groupe mixte d’élèves ingénieur·es de l’école des Mines de Nantes. La photographe Corinne Provost a saisi ces moments d’apprentissage commun filles / garçons et cette exposition ouvre le débat et des échanges sur le thème Femmes et sports, et sur la mixité, dans les pratiques sportives et dans tous les enseignements. Lors du vernissage le 6 mars 2024, l’association Femmes Solidaires de Nantes vous invite à une rencontre et des échanges avec quatre femmes et jeunes filles aux parcours singuliers de hauts niveaux dans le sport : • Toinette MAILLET, membre de la direction nationale de Femmes Solidaires, ex-professeure d’EPS, athlète et volleyeuse. • Christine SANS : éducatrice sportive particulièrement auprès des femmes, sophrologue, professeure de Qi-gong , Tai-chi et Self défense féminine. • Noa CHERDEL : jeune footballeuse, étudiante prolongeant sa passion dans son projet professionnel. • Aminata DIALLO : collégienne handballeuse déterminée qui se représente son avenir dans sa pratique sportive.

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518