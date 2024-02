Assemblée générale Osez le féminisme Espace Simone de Beauvoir Nantes, mardi 13 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-13 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Adultes

A l’occasion de cette nouvelle année, riche en projets féministes et partages sorores, nous vous présenterons l’association et les actions qui ont eu lieu en 2023, et nos idées pour 2024. Lors de cette réunion, nous procéderons aux élections des membres du Conseil d’administration (CA). Vous pourrez donc vous présenter pour être une de nos administratrices. Venez ! Nous avons toujours besoin de nouvelles féministes ou d’alliés !

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518 https://www.espace-de-beauvoir.fr