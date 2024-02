L’Amour : notre quête perpétuelle Espace Simone de Beauvoir Nantes, mercredi 7 février 2024.

Vernissage le 14 février 2024 de 19h30 à 21h

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-07 13:30 – 16:30

Vernissage le 14 février 2024 de 19h30 à 21h

« J’ai toujours aimé ajouter du soleil et de la chaleur à ma vie, c’est donc naturellement que la lumière s’est installée dans mon art. » Nadezhda ARTEMEVA est une architecte, paysagiste et artiste russe. Née en Oural, les hivers longs et très froids caractéristiques de cette région ont toujours été une source d’inspiration pour elle, et c’est en 2016, pendant la période hivernale, qu’elle a soudainement été prise d’une envie de peindre ce monde à travers sa fenêtre. Cependant, c’est également dans la recherche permanente de la chaleur solaire que la lumière et l’amour se sont petit à petit immiscés dans sa peinture. Selon Nadezhda, l’amour est la solution à tous nos maux.

