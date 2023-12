Fête du Solstice féministe Espace Simone de Beauvoir Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Fête du Solstice féministe Espace Simone de Beauvoir Nantes, 21 décembre 2023, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2023-12-21 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre Adultes L’Espace Simone de Beauvoir organise sa soirée de fin d’année à l’Espace Simone de Beauvoir, le 21 décembre. Pour clore 2023 en beauté, vous êtes vivement conviées/conviés aux festivités prévues ce jour. Au programme : un apéritif en toute convivialité afin de se retrouver et célébrer les quelques derniers jours avant Noël… Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

Espace Simone de Beauvoir
15 Quai Ernest Renaud
Nantes 44100
02 40 12 15 18
https://www.espace-de-beauvoir.fr/
contact@espace-de-beauvoir.fr

