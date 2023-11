Demain j’irai voir ma mère ? – par les Hoboes Espace Simone de Beauvoir Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui Adultes, jeunes, enfants

Des comédiens de la troupe ont partagé leur vécu avec les autres membres des Hoboes. De cette élaboration collective est née une pièce où on découvre ce qui reste des rapports humains dans le travail social, ce qui reste des rapports humains dans la société et dans le monde. Une pièce qui porte aussi en elle notre formidable envie de vivre et d’exprimer le clown qui sommeille en nous.

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518