Nantes Violences : Elles disent non ! – Exposition Espace Simone de Beauvoir Nantes, 19 octobre 2023, Nantes. 2023-10-19

Horaire : 13:30 16:30

Gratuit : oui Adultes, adolescents, jeunes, enfants Exposition « Violences : Elles disent non ! » de l’association @femmes_solidaires Venez nombreux et nombreuses. du 16 octobre au 7 novembre 2023 : lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr Espace Simone de Beauvoir Adresse 15 Quai Ernest Renaud Ville Nantes Departement Loire-Atlantique

