La voie du coeur – Exposition de Sylvie Errard Douillard Espace Simone de Beauvoir Nantes, 11 octobre 2023, Nantes.

2023-10-11 Vernissage mardi 27 septembre 2023 de 18h30 à 20h30

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Adultes, jeunes, enfants Vernissage mardi 27 septembre 2023 de 18h30 à 20h30

Exposition « La voie du cœur » de Sylvie Errard Douillard du 22 septembre au 13 octobre 2023. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la balade des ateliers 2023. C’est un week-end d’ouverture des 56 ateliers d’artistes de Chantenay et Ste Anne le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023, avec de nombreux évènements de rue : musique, contes, danse etc… Sylvie sera présente dans nos locaux le week-end du 22, 23 et 24 septembre 2023 de 11h à 20h. Venez nombreux.ses !

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518