Appel à participation à la Chorale féministe Espace Simone de Beauvoir Nantes, 2 octobre 2023, Nantes.

2023-10-02

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Femmes

”Nous sommes fortes, nous sommes fières..” Parce qu’il y a des chants qui résonnent en nous et dans la rue deux fois par an dont on ne connait pas vraiment les paroles, Parce que ça fait du bien de se retrouver pour se détendre et passer un moment ludique et festif, Parce qu’on a déjà trouvé une cinquantaine de chansons françaises féministes pour la plupart méconnues, nous vous invitons à participer à notre chorale de femmes féministes tous les lundis à partir de 19h à l’Espace Simone de Beauvoir. Ce mois de septembre, nous discuterons des textes qu’on a envie d’apprendre à chanter ensemble, du jour et de la fréquence des répétitions et de la création d’un groupe WhatsApp pour s’organiser au quotidien (présences, covoiturage, événements…). Chantons pour les droits des femmes !

Espace Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ contact@espace-de-beauvoir.fr 0240121518