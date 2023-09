Danse : Libre – Ballet Julien Lestel Espace Sévigné Lambesc, 1 juin 2024, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Le Ballet Julien Lestel revient à Lambesc cette saison avec le spectacle Libre : la beauté du geste classique dans une scénographie actuelle, un ballet parfaitement orchestré qui nous parle de liberté..

2024-06-01 20:30:00 fin : 2024-06-01 21:40:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ballet Julien Lestel returns to Lambesc this season with Libre: the beauty of classical gesture in a contemporary setting, a perfectly orchestrated ballet that speaks to us of freedom.

El Ballet Julien Lestel regresa a Lambesc esta temporada con Libre: la belleza del movimiento clásico en un marco contemporáneo, un ballet perfectamente orquestado que nos habla de libertad.

Das Ballett Julien Lestel kehrt in dieser Saison mit dem Stück Libre nach Lambesc zurück: Die Schönheit der klassischen Geste in einem aktuellen Bühnenbild, ein perfekt orchestriertes Ballett, das uns von Freiheit erzählt.

