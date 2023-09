Spectacle : Hypnofolies Espace Sévigné Lambesc, 6 avril 2024, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Au travers du ton festif et participatif de son spectacle « Hypnofolies », Cyrille Arnaud – vu sur C8 dans « Touche pas à mon poste », sur M6 et W9 dans « Hypnose le Grand jeu » – fait vivre aux spectateurs une expérience aussi drôle qu’étonnante..

2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06 22:30:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cyrille Arnaud – seen on C8’s « Touche pas à mon poste » and on M6 and W9’s « Hypnose le Grand jeu » – uses his festive, participatory show « Hypnofolies » to give spectators an experience as funny as it is astonishing.

Cyrille Arnaud – visto en « Touche pas à mon poste » de C8 y en « Hypnose le Grand jeu » de M6 y W9 – utiliza el tono festivo y participativo de su espectáculo « Hypnofolies » para ofrecer al público una experiencia tan divertida como sorprendente.

Durch den festlichen und partizipativen Ton seiner Show « Hypnofolies » lässt Cyrille Arnaud – gesehen auf C8 in « Touche pas à mon poste », auf M6 und W9 in « Hypnose le Grand jeu » – die Zuschauer eine ebenso lustige wie erstaunliche Erfahrung machen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc