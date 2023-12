Journée gaming Espace Sévigné Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-13 10:00:00

Le COFALS vous propose de venir vous divertir sur des simulateurs de conduite ou des jeux de réflexes.

Le COFALS vous propose de venir vous divertir sur des simulateurs de conduite ou des jeux de réflexes.

Journée organisée dans le cadre du Téléthon 2023. .

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

