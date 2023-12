Ciné seniors – Comme par magie Espace Sévigné Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc Ciné seniors – Comme par magie Espace Sévigné Lambesc, 9 janvier 2024, Lambesc. Lambesc Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:30:00

fin : 2024-01-09 17:00:00 Cette semaine, à l’affiche du Ciné Séniors : Comme par magie, une comédie

de Christophe Barratier avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust..

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Séniors : Comme par magie, une comédie

de Christophe Barratier avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust.

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Code postal 13410 Lieu Espace Sévigné Adresse Espace Sévigné Place des Etats Généraux Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Sévigné Lambesc Latitude 43.655617 Longitude 5.262991 latitude longitude 43.655617;5.262991

Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/